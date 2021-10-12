Disney показал первый трейлер ремейка «Один дома». Дизлайков под ним больше, чем лайков Вам тоже захотелось пересмотреть оригинал?

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Киностудия 20th Century Studios, принадлежащая корпорации Disney, показала первый трейлер нового фильма «Один дома» — ремейка культовой комедии с Маколеем Калкином, вышедшей на экраны в 1990 году.

20th Century Studios

Судя по трейлеру, сюжет нового «Один дома» аналогичен сюжету оригинала: семья уезжает за границу на рождественские каникулы, забывая про главного героя, и мальчик вынужден защищать дом от грабителей.

Но есть и отличия: главного героя зовут Макс, а не Кевин; ему 10 лет, а не восемь; его родители уезжают в Японию, а не во Францию, а дом главного героя вместо двух мужчин пытаются ограбить мужчина и женщина.

Главную роль в фильме сыграл Арчи Йейтс, известный по картине «Кролик Джоджо». Режиссером стал Дэн Мазер, снявший «Борат» и «Борат 2». Премьера нового «Один дома» пройдет 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

На ютьюбе трейлер ремейка собрал больше дизлайков, чем лайков (на момент написания этого текста их соотношение было восемь тысяч против 5,4 тысячи). Самый популярный комментарий под видео такой: «Перезапуск не нужен, оригинал — вечная классика, все еще смотрю его каждый праздник».

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