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Павел Дуров — знаменитый создатель двух популярных соцсетей, живущий в Дубае — в честь своего 37-летия раскритиковал советы знаменитостей, соцсети, мегаполисы и теплую погоду. Да, ирония от нас не ускользнула… Краткий список переоцененных вещей можно посмотреть ниже. Если вам, конечно, правда интересно.

большие города (по мнению Дурова, это источники загрязнения, преступности и шума);

рестораны (медленный и наименее эффективный способ питания);

жаркая погода (приводит к расслабленному поведению и более быстрому старению);

мода (стремление соответствовать меняющимся тенденциям дорого и ненужно);

недвижимость (люди, покупающие недвижимость, ограничены в свободе передвижения);

социальные сети («непрерывный поток мусора» из соцсетей снижает творческие способности);

советы знаменитостей (нужно полагаться на точную науку, а не на мнение некомпетентных людей).

Ценные советы Дурова, как это обычно и бывает, в очередной раз заставили им восхищаться. Ну почти. Но мемов и правда хватает!

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