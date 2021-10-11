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«Медуза», я с тобой
шапито

«Павел Дуров заявил, что хорошо быть кошкою, хорошо собакою» Только советы (переоцененные) — о том, как нам с вами жить

Источник: Meduza
шапито

«Павел Дуров заявил, что хорошо быть кошкою, хорошо собакою» Только советы (переоцененные) — о том, как нам с вами жить

Источник: Meduza

Павел Дуров — знаменитый создатель двух популярных соцсетей, живущий в Дубае — в честь своего 37-летия раскритиковал советы знаменитостей, соцсети, мегаполисы и теплую погоду. Да, ирония от нас не ускользнула… Краткий список переоцененных вещей можно посмотреть ниже. Если вам, конечно, правда интересно.

  • большие города (по мнению Дурова, это источники загрязнения, преступности и шума);
  • рестораны (медленный и наименее эффективный способ питания);
  • жаркая погода (приводит к расслабленному поведению и более быстрому старению);
  • мода (стремление соответствовать меняющимся тенденциям дорого и ненужно);
  • недвижимость (люди, покупающие недвижимость, ограничены в свободе передвижения);
  • социальные сети («непрерывный поток мусора» из соцсетей снижает творческие способности);
  • советы знаменитостей (нужно полагаться на точную науку, а не на мнение некомпетентных людей).

Ценные советы Дурова, как это обычно и бывает, в очередной раз заставили им восхищаться. Ну почти. Но мемов и правда хватает!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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