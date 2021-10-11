Мы открыли для себя помидофель — гибрид помидора и картофеля. Сейчас и вам покажем!
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Знакомьтесь, это помидофель. Вы также можете знать его как:
- томатошку
- помитошку
- томофель
- картодор
- или картофелетомат
Как можно догадаться из названия, это гибрид помидоров (растут на ветках) и картофеля (клубни). И знаете что… Это звучит как лучшая идея на свете!
Помидофель бывает разным, выводить его пытались и на Западе, и в России. Более того, в 2016 году школьник из Реутова по имени Георгий даже представил свой вариант помидофеля, названный томатошкой, губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Глава региона высоко оценил идею ученика. «Мальчик только учится в седьмом классе, но уже всерьез думает об эффективном использовании плодородных земель», написал губернатор в инстаграме.
Поэтому да — если никогда не слышали о помидофеле, пройдите по ссылке и полюбуйтесь на главное достижение селекционеров за последнюю тысячу лет (конечно, по нашему скромному мнению).