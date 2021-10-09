В Швейцарии сняли идеальную рекламу шампуня. Людей там нет, только лохматые голдендудли, гуляющие по лугам в ветреный день

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Когда-нибудь слышали о голдендудлях? Это удивительно лохматая (и чаще всего добродушная) помесь пуделя и золотистого ретривера. А теперь приготовьтесь! Сейчас вы увидите, что бывает, если взять собак с таким количеством шерсти на хайкинг в ветреный день. Но сперва знакомьтесь: это Миа и Майло. Они живут в Швейцарии, в кантоне Цюрих, и часто гуляют с хозяевами на природе. Маршруты, безусловно, живописные. Но иногда с ними происходит ЭТО (кликните на видео ниже). Впрочем, их хозяева в восторге — да и сами Миа и Майло выглядят вполне счастливыми, несмотря на сильный ветер.

ViralHog

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