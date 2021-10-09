Rockstar анонсировала переиздание классических GTA. Ни слова более: готовимся к миссии с вертолетиком!

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Компания Rockstar официально анонсировала выход обновленных версий классических частей Grand Theft Auto: GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Они войдут в сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Rockstar Games

Переиздание игр с улучшенной графикой и геймплеем выйдет до конца 2021 года на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В 2022 году The Definitive Edition появится и на мобильных платформах iOS и Android.

Цену и точную дату релиза компания не уточнила, геймплейных кадров тоже не представила. Но в Rockstar пообещали «сохранить классический вид и ощущения, которые дарили оригинальные игры». Надеемся, как минимум чит-коды будут работать!

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