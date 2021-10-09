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Чего только Дуэйн «Скала» Джонсон не перепробовал за свою (крайне успешную) карьеру: и реслингом занимался, и текилу продавал, и, само собой, в кино снимался. А теперь вот подался в рэп!

Актер зачитал гостевой куплет на треке «Face Off» рэпера Tech N9ne при участии Joey Cool и King Iso. Куплет не то чтобы длинный, секунд 20, но для дебюта в рэпе — вполне. Тем более «Скала» сам написал текст, а с учетом его плотного графика съемок, большего он, скорее всего, просто не может себе позволить.

В беседе с Variety Джонсон рассказал, что был давним фанатом Tech N9ne. Впервые они встретились пару лет назад на съемках телесериала «Игроки», где актер исполнил главную роль. Недавно Tech N9ne связался с Джонсоном в личке инстаграма и предложил поучаствовать в записи трека — произнести пару слов в конце. Однако «Скала» захотел вместо этого прочитать куплет, который мотивировал бы слушателей стремиться к большему в жизни. И зачитал!

Полную версию клипа с участием Tech N9ne и Дуэйна Джонсона можно посмотреть ниже.

Strange Music Inc

Теперь любим еще и за рэп

За что мы любим Дуйэна «Скалу» Джонсона Голливудский актер, рестлер, хороший отец и наш президент!

Теперь любим еще и за рэп

За что мы любим Дуйэна «Скалу» Джонсона Голливудский актер, рестлер, хороший отец и наш президент!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой