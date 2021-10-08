В Канаде гуляющего лося уважили почетным эскортом. Его с мигалками сопровождала полиция

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Канадцы, ехавшие по трассе 69, издалека заметили включенную мигалку полицейской машины. Сперва они подумали, что случилась авария, но все оказалось гораздо интереснее. Оказалось, никто не пострадал — просто полиция провинции Онтарио решила поработать эскортом для лося, прогуливающегося вдоль дороги. Полицейские специально ехали так, чтобы животное следовало за ними (а нагоняющие их водители знали, что впереди их ждет нечто из ряда вон).

ViralHog

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