Китайцы разгоняют с площадей танцующих бабушек. Местные жители мешают им веселиться и выключают колонки с помощью специальных пультов (ведь музыка слишком ГРОМКАЯ)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Tomohiro Ohsumi / Bloomberg / Getty Images

Вот уже много лет в Китае идет борьба между танцующими бабушками и местными жителями, которым не нравится громкая музыка. Бабушки всегда брали числом, но в 2021 году им пришлось столкнуться с силой технологий — специальных инфракрасных пультов для разгона пенсионерок.

习包子

В целом понять можно обе стороны: бабушкам не хватает обустроенных общественных пространств, где можно было бы заниматься сквэр-дансом. Поэтому они идут в парки и на площади. Формат удобный — можно и потанцевать, и пообщаться с подругами. Только жители не в восторге: одни отдыхают, у других спит ребенок… В общем, музыка совсем некстати. Однако пенсионерки ни о ком не думали и продолжали танцевать.

Совсем недавно на рынке появились пульты, незаметно выключающие грохочущие колонки. Бабушки думают, что техника сломалась, и расходятся по домам. Купить такой пульт можно на местном маркетплейсе TaoBao; есть модели и за 15, и за 40 долларов.

К примеру, производством таких пультов занимается 19-летний предприниматель Хан Лэй, живущий в провинции Хэнань. В разговоре с Vice он рассказал, что однажды разогнал 36 групп танцующих пенсионеров за один вечер. Всего он продал около 20 тысяч антипенсионерских пультов.

Непонятно, смогут ли бабушки бороться с принудительным выключением техники — и дадут ли отпор своим противникам (или с танцами на площадях покончено навсегда).

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой