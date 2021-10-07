«Что-то идет не так. Знаю, я в этом виноват» Группа «Источник» исследует природу страха в клипе, придуманном после панической атаки режиссера. Премьера на «Медузе»

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Московская группа «Источник» — авторы великолепного альбома «Pop Trip» и один из лучших молодых концертных составов этого года — выпустили клип на композицию «Страх». Режиссер Даня Зупник снимал видео после пережитой панической атаки. Эскизы декораций создала пятилетняя Аня Смолко, а главную роль исполнил солист группы Андрей Тарасов. «Медуза» представляет премьеру клипа «Страх» с комментариями авторов.

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Даня Зупник

режиссер

Идея клипа пришла ко мне моментально. Сама музыка в треке вызывает у меня однозначные переживания: что такое страх? Как я переживаю это чувство? Чего я боюсь? И самое главное, что меня успокаивает и спасает?

Не так давно я впервые пережил паническую атаку — мягко говоря, не самый приятный опыт. Сначала появилось легкое волнение, будто вот-вот случится что-то большое, волна и смоет меня в океан. Оно усиливалось, пока не началась паника. Я бы сравнил это чувство с ощущением свободного падения во сне — словно летишь спиной в пропасть. Мной овладел страх. Я потерял координаты, ощущение реальности и почувствовал полную беспомощность. Это продолжалось пару минут, пока в голове не прогремело, что пора выбираться [из этого состояния].

Все это происходило внутри — я сидел в кресле и практически не двигался. Всей волей, всем вниманием я начал стремиться к спокойствию. Началась борьба: как только становилось лучше, страх моментально усиливался. Минут десять я боролся, в голову приходили сотни образов, страхи и ужасы детства, комплексы, повторяющиеся голоса. Внезапно вместе со страхами из детства появились сказки. Мама всегда читала мне их на ночь. Из последних сил я уцепился [за них] и стал выращивать воспоминания. Теплая кровать, мягкий свет, запах мамы, ее голос, черный чай, Снусмумрик в муми-доме, карлики в персидских садах, девушки, танцующие под лампадами, море. Образы захватили меня, я улыбнулся и пришел в себя.

Именно этому переживанию посвящен клип. Мы с командой показали путешествие к самому себе — через опасность, падение, борьбу — и подъем по лестнице до сказок, волшебства и осознания себя.

Андрей Тарасов — фронтмен «Источника» — понял меня с полуслова, мы почувствовали: «Надо делать!» Очень быстро собралась команда, все загорелись. Эскизы пространства создала пятилетняя девочка — Аня Смолко, по ее рисункам Катя Тимофеева и Маруся Смолко создали декорации клипа. Художник по костюмам Лиза Колесник создала за кратчайшие сроки удивительные образы сказочных персонажей. Конечно, я ужасно благодарен всей команде. Мы вместе помечтали — и сделали все, чтобы эти мечты стали реальностью.

Андрей Тарасов (орфография сохранена)

музыкант

куда-то потерялся. даю кругаля туда и сюда и снова. один и тот же вопрос в голове, точнее устойчивый уверенный в себе статус. ни налево ни обратно и это смерть. движение, сомнение, столкновения споров — они нас кормят и растят, аки волчица возводит цивилизацию госпожи Европы. все ровно — ложись, и только мочевой пузырь заставляет подняться. ням-ням, ночная вспухлость вокруг пупка / дядя присылает денюжки, жду. что еще поделать? мне скучно.

Ближайшие сольные концерты группы «Источник» состоятся 26 декабря в московском клубе Urban и 28 января в петербургском клубе Aurora.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой