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«Медуза», я с тобой
шапито

«Не мечты сделали нас королями, а драконы». Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» о доме Таргариенов (только взгляните на Мэтта Смита!)

Источник: Meduza

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», в котором расскажут о гражданской войне в Вестеросе между представителями правящего дома Таргариенов (это событие в мире «Песни льда и пламени» называют «Танцем драконов»). Действие происходит за 200 лет до событий, показанных в «Игре престолов». «Не мечты сделали нас королями, а драконы», — говорит в тизере Мэтт Смит, сыгравший Деймона Таргариена, наездника дракона по имени Караксес.

HBO Max

Главные роли в сериале исполнили Пэдди Консидайн («Ультиматум Борна»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма ДʼАрси («Искатели правды») и другие. Сюжет основан на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Одним из шоураннеров сериала выступит Мигель Сапочник, снявший эпизод «Игры престолов» под названием «Битва бастардов», получивший высокие оценки зрителей и критиков.

Премьера «Дома дракона» намечена на 2022 год, более точная дата выхода сериала пока неизвестна. Всего в первый сезон войдет 10 эпизодов.

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«Медуза», я с тобой

Фото на обложке: HBO

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