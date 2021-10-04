Мик Джаггер наконец-то нормально сходил в бар. Ведь его не узнали даже фанаты The Rolling Stones

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Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер сходил в бар перед концертом в Северной Каролине — и даже смог спокойно выпить. Ведь его никто не узнал!

Рокер не то чтобы прятался или маскировался (разве что надел кепку), просто посетители бара «Жаждущий бобр» оказались не слишком внимательны — даже несмотря на то, что многие, как выяснилось, были фанатами группы. О появлении Джаггера в баре никто и не догадывался, пока сам музыкант не выложил фотографию «Жаждущего бобра» в твиттере.

Владелец бара пообщался с местными журналистами и рассказал, что их никто не предупредил о появлении Джаггера. В итоге даже официант, обслуживавший фронтмена The Rolling Stones, не знал, кто перед ним.

Бонус!

«Жаждущий бобр» и сам своего рода знаменитость — в основном потому что бар выглядит так. Владелец отказался продавать его, поэтому дома построили вокруг заведения.

На фан-встречу никто не пришел

Если и танцевать, то как Мик Джаггер. Фронтмена The Rolling Stones не остановить даже после операции на сердце 🕺

На фан-встречу никто не пришел

Если и танцевать, то как Мик Джаггер. Фронтмена The Rolling Stones не остановить даже после операции на сердце 🕺

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой