Японский попугай злобно хохочет по поводу и без. Ну и все, больше он ничего не делает. Но этого достаточно!

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Японский саунд-дизайнер Хидеаки Утсуми, работавший над сериями игр Resident Evil и Devil May Cry, уже несколько лет снимает на видео своего домашнего попугая. У Утсуми сотни тысяч подписчиков в ютьюбе и миллион подписчиков в тиктоке — и это несмотря на то, что его контент не отличается особым разнообразием.

В чем же секрет успеха? Все просто: попугай саунд-дизайнера злобно хохочет, по поводу и без! Вот, смотрите сами. Остановиться и правда невозможно…

Hideaki Utsumi

Hideaki Utsumi

Hideaki Utsumi

Hideaki Utsumi

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой