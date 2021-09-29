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Дэниэл Крэйг и его малиновый смокинг Henry Nicholls / Reuters / Scanpix / LETA

В лондонском концертном зале Альберт-холл состоялась премьера «Не время умирать» — 25 фильма о британском агенте 007 Джеймсе Бонде. Предполагается, что в «Не время умирать» роль Бонда в последний раз сыграл Дэниэл Крейг. По крайней мере, актер пообещал, что больше не вернется к образу супершпиона (впрочем, он и раньше так говорил…). В свою очередь продюсеры серии заявили, что не будут искать ему замену как минимум до 2022 года, чтобы Крэйг успел насладиться моментом.

Премьера прошла с помпой (еще бы, учитывая, что фильм изначально должен был выйти еще в ноябре 2019-го!). Дэниэл Крэйг и вовсе пришел в нетипичном для Бонда малиновом смокинге одного из лучших лондонских ателье Anderson & Sheppard. Эксперты из глянца (да, мы изучили их мнения…) считают, что это продолжение тренда на яркие цвета в одежде — в основном потому что пандемия. Насладитесь и вы!

Помимо Крэйга на красной ковровой дорожке появились коллеги Крэйга по «Не время умирать»: Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч и Фиби Уоллер-Бридж.

Вот они, слева направо: Лашана Линч, Дэниэл Крэйг, Леа Сейду и режиссер фильма Кэри Фукунага

Capital Pictures / CAP / MAR / Scanpix / LETA

Пришла и исполнительница главной темы фильма Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

Финнеас ОʼКоннелл и Билли Айлиш Henry Nicholls/ Reuters / Scanpix / LETA Рами Малек и Фиби Уоллер-Бридж Neil Hall / EPA / Scanpix / LETA

Кстати, песню тоже послушайте. ⬇️

BillieEilishVEVO

На премьеру по традиции заглянули и члены британской королевской семьи (к слову, Крэйгу недавно присудили почетное звание коммандера британского флота — как у Бонда в кино).

Кейт, герцогиня Кембриджская, принц Уильям, принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуолльская Doug Peters / EMPICS Entertainment / Scanpix / LETA

Российская премьера «Не время умирать» намечена на 7 октября.

В Лондоне прошла премьера 25-го фильма о Бонде Meduza

Бонус!

«Студия MGM перенесла премьеру „Не время умирать“ обратно на ноябрь 2019 года»

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