Крэйг, Дэниэл Крэйг — в малиновом пиджаке!! Посмотрите, как прошла премьера 25-го «Джеймса Бонда» в Лондоне (все красивые)
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В лондонском концертном зале Альберт-холл состоялась премьера «Не время умирать» — 25 фильма о британском агенте 007 Джеймсе Бонде. Предполагается, что в «Не время умирать» роль Бонда в последний раз сыграл Дэниэл Крейг. По крайней мере, актер пообещал, что больше не вернется к образу супершпиона (впрочем, он и раньше так говорил…). В свою очередь продюсеры серии заявили, что не будут искать ему замену как минимум до 2022 года, чтобы Крэйг успел насладиться моментом.
Премьера прошла с помпой (еще бы, учитывая, что фильм изначально должен был выйти еще в ноябре 2019-го!). Дэниэл Крэйг и вовсе пришел в нетипичном для Бонда малиновом смокинге одного из лучших лондонских ателье Anderson & Sheppard. Эксперты из глянца (да, мы изучили их мнения…) считают, что это продолжение тренда на яркие цвета в одежде — в основном потому что пандемия. Насладитесь и вы!
Помимо Крэйга на красной ковровой дорожке появились коллеги Крэйга по «Не время умирать»: Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч и Фиби Уоллер-Бридж.
Пришла и исполнительница главной темы фильма Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.
Кстати, песню тоже послушайте. ⬇️
На премьеру по традиции заглянули и члены британской королевской семьи (к слову, Крэйгу недавно присудили почетное звание коммандера британского флота — как у Бонда в кино).
Российская премьера «Не время умирать» намечена на 7 октября.