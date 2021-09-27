«А что, так можно было?» Во Владивостоке в марафоне поучаствовала женщина с бокалом вина 🍷

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Во Владивостоке прошел Galaxy Vladivostok Marathon, который называют главным марафоном Дальнего Востока. Местный фотограф Вадим Попов решил поснимать бегунов на Золотом мосту, но в итоге поймал в кадр совсем не то, на что рассчитывал — медленно идущую женщину с огромным бокалом вина.

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Снимок разошелся в твиттере и других соцсетях.

Оказалось, женщину зовут Елена. Она ведет блог, посвященный «элегантному пьянству». В основном она выкладывает там снимки бокалов вина в разных красивых местах.

На марафоне Елена развлекалась как могла: дразнила бегунов и даже пыталась угостить вином памятник амурскому тигру. Судя по видео в инстаграме, Елена все же немного пробежалась (разумеется, не выпуская бокала из рук).

«Мне этот мир абсолютно понятен 😂 ЧИН-ЧИН», — прокомментировала Елена то самое фото у себя в блоге.

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