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шапито

Вот все прекрасно в Венеции! А особенно — лодка в виде скрипки, на которой струнный квартет играет Вивальди

Источник: Meduza
Alessandro Masini / LaPresse / ZUMA / Scanpix / LETA

Венеция постепенно возвращается к жизни после локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. Венецианский художник Ливио Де Марчи решил отметить это событие — и создал лодку в виде скрипки под названием «Скрипка Ноя».

Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA
Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA

В конце сентября лодка отправилась в плавание вместе со струнным квартетом, играющим «Времена года» Антонио Вивальди, тоже уроженца Венеции. Насладитесь тем, как это выглядело (и не забудьте включить звук!).

VOA News

Пробное плавание на «Скрипке Ноя» прошло еще 6 августа. Ливио Де Марчи посвятил его людям, умершим от коронавируса.

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«Медуза», я с тобой
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