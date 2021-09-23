Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Alessandro Masini / LaPresse / ZUMA / Scanpix / LETA

Венеция постепенно возвращается к жизни после локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. Венецианский художник Ливио Де Марчи решил отметить это событие — и создал лодку в виде скрипки под названием «Скрипка Ноя».

Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA

Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA

В конце сентября лодка отправилась в плавание вместе со струнным квартетом, играющим «Времена года» Антонио Вивальди, тоже уроженца Венеции. Насладитесь тем, как это выглядело (и не забудьте включить звук!).

VOA News

Пробное плавание на «Скрипке Ноя» прошло еще 6 августа. Ливио Де Марчи посвятил его людям, умершим от коронавируса.

Первое плавание

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой