Вот все прекрасно в Венеции! А особенно — лодка в виде скрипки, на которой струнный квартет играет Вивальди
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Венеция постепенно возвращается к жизни после локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса. Венецианский художник Ливио Де Марчи решил отметить это событие — и создал лодку в виде скрипки под названием «Скрипка Ноя».
В конце сентября лодка отправилась в плавание вместе со струнным квартетом, играющим «Времена года» Антонио Вивальди, тоже уроженца Венеции. Насладитесь тем, как это выглядело (и не забудьте включить звук!).
Пробное плавание на «Скрипке Ноя» прошло еще 6 августа. Ливио Де Марчи посвятил его людям, умершим от коронавируса.