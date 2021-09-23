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60-летний вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк вышел на поле в футбольном матче клуба «Интер Мунготапу» против «Олимпии» из Гондураса. Увы, это не помогло — «Интер» проиграл со счетом 0:6. Политика хватило на 54 минуты в роли нападающего, после чего на замену вышел его сын.

Что Брюнсвийк делал на футбольном матче, спросите вы? Хороший вопрос! Дело в том, что вице-президент является владельцем «Интера». Видимо, поэтому сыграть за собственную команду на собственном стадионе (еще и названном в его честь) показалось Брюнсвийку отличной идеей.

Брюнсвийк, вышедший на матч с капитанской повязкой, стал самым возрастным игроком, когда либо принимавшим участие в матче Лиги КОНКАКАФ (североамериканский аналог Лиги чемпионов).

Но это еще не все: сразу после окончания матча политик заявился в раздевалку к противникам и зачем-то стал раздавать им деньги. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, которая организует турнир, уже объявила о расследовании инцидента.

В 2005 году вице-президент угрожал футболистам пистолетом, из-за чего его отстранили от участия в матчах на пять лет. Кроме того, в 1980-х годах Брюнсвийк был лидером повстанческой армии «Коммандос джунглей».

Сейчас вице-президент находится в розыске у Интерпола из-за торговли наркотиками (страну он покинуть не может). Поэтому в ответном матче в Гондурасе он точно не выйдет на поле.

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