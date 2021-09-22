Конору Макгрегору доверили бросить мяч на бейсбольном матче. Зря-зря-зря

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Jon Durr / USA TODAY Sports / Scanpix / LETA

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор попробовал себя в бейсболе — и, увы, неудачно. Спортсмену доверили символический первый бросок на матче Главной лиги бейсбола (MLB) между клубами «Чикаго Кабс» и «Миннесота Твинс».

В итоге Макгрегор зашвырнул мяч куда-то в сторону зрителей — и даже близко не в направлении кэтчера, который должен был его поймать. В ролике можно разглядеть, насколько кэтчер был поражен точностью броска.

Зрители, бейсболисты и даже коллеги Макгрегора принялись подшучивать над ирландцем. Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи высмеял Макгрегора в твиттере и заявил, что все бойцы MMA просто позорятся на таких выступлениях, но «Макгрегор отличился сильнее всех».

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