В Латвии во время военных учений пропал очередной дрон. На его поиски отправляют грибников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Латвии продолжают пропадать дроны! В этот раз к поисковым отрядам помимо армии присоединились еще и грибники.

В начале мая Агентство гражданской авиации наложило ограничения на перемещение в воздушном пространстве из-за экспериментального дрона компании UAV Factory, скрывшегося в неизвестном направлении во время тестового полета (связь с ним пропала, автоматическое выключение двигателей не сработало).

Пропавший аппарат должен был установить новый мировой рекорд по продолжительности полета и провести в воздухе более 54 часов. Беспилотник искали национальные вооруженные силы и государственная пограничная охрана. Устройство обнаружили лишь 17 мая — его нашли в лесу. Беспилотник зацепился за кроны деревьев.

И вот 16 сентября история повторилась: в Латвии во время крупных военных учений Namejs 2021 снова пропал дрон. Национальные вооруженные силы уже обратились к местным жителям, грибникам и лесоразработчикам с просьбой отыскать утерянный аппарат.

Как и в прошлый раз, беспилотник в какой-то момент перестал передавать сигнал. Последний раз его видели на востоке Латвии на пути от города Резекне к Гулбене. Военные просят сообщать им любую информацию о возможном местоположении дрона.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой