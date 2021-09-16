В Англии обнаружили круги на полях. Но это круги из обнимающихся щенков лабрадора!

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В английском городе Брэдстоун графства Девон восемь (8!!) щенков лабрадора легли кругом, прижавшись друг к другу — получился большой калачик. Увы, один из щенков опоздал. Пришлось залезть прямо на братьев и сестер и спать на их спинах. Впрочем, так даже мягче и теплее! По словам автора видео, щенки принадлежат ее другу, чья собака недавно родила. Они предпочитают спать все вместе именно таким образом и следят за тем, чтобы все оказались в общей кучке.

ViralHog

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