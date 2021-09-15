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Переводчик комиксов Александр Куликов взялся за непосильную задачу — разобраться, что за присказки используют в России при игре в «Камень, ножницы, бумага» и какие варианты наиболее популярны в регионах. Куликов устроил в твиттере опрос, в котором поучаствовало более тысячи человек. Они могли проголосовать за предложенные варианты или добавить свой.

По итогам опроса Куликов составил интерактивную карту России с разбивкой по регионам и лидирующим вариантам. Из нее, к примеру, можно узнать, что почти вся восточная часть России играет на «Цу-е-фа». Центральная часть — на «Раз-два-три» и только Омск — на «Ван-чу-вэс». Есть и другие регионы-ренегаты: в Дагестане играют на «У-е-фа», в Перми — на «Бу-ци-фа». На Сахалине популярно «Эн-бен-цо», а на Камчатке — «Чин-гис-хан». В Чукотском автономном округе в ходу «Цу-е-фа» и «Ван-ту-фри», в Карелии — «У-е-фа» и «Чи-чи-ко».

По информации Куликова, в Красноярском крае также говорят «Е-ша-чок», а в Калининградской области — «Сэ-то-ва», но это не слишком популярные варианты. Карту Куликова с распределением вариантов игры в «Камень, ножницы, бумагу» можно посмотреть здесь.

И это еще не все: Куликов также составил интерактивную карту с употреблением слова «фишки» — они же кэпсы и сотки, в которые подростки играли друг с другом в конце 1990-х и начале 2000-х.

Карта получилась гораздо более однородная по сравнению с «Цу-е-фа» и прочими вариантами. Взглянуть можно тут.

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