Бордер-колли предложила Аврааму Линкольну покидать ей фрисби. Но получила отказ

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В Техасе щенок бордер-колли по кличке Нова повстречала на улице очень странного человека — он сидел на лавке и отказывался с ней играть. Этим человеком был 16-й президент США Авраам Линкольн.

ViralHog

Ну, не то чтобы прямо сам президент, скорее его статуя. Однако Нову такие мелочи не интересовали: по словам хозяев, собака обожает ловить фрисби и не упускает возможности вовлечь кого-то в игру, включая незнакомцев (и президентов США).

Бордер-колли с минуту намекала статуе, что так, вообще-то, нельзя и игнор никуда не годится. Если тебе суют фрисби, значит, надо играть. Увы, не сработало, сколько бы Нова ни пыталась вручить Линкольну тарелку. В конце концов собака сообразила, что ей тут не рады, и, отобрав у статуи фрисби, двинулась дальше.

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