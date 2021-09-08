«Это не игра». В Тульской области борются с расизмом при помощи The Sims

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Министерство молодежной политики Тульской области выпустило социальную рекламу, в которой расизм и разжигание ненависти объяснили на примере игры в The Sims.

ТСН24: Тульская Служба Новостей

В ролике молодые люди создают сима в редакторе персонажа. Это приводит к конфликту — один из героев хочет, чтобы сим был темнокожим, но это крайне возмущает его друга. Следует такой диалог:

— Ну а какая разница? Это же ни на что не влияет.

— А я сказал, будет белым!

После чего возмутившийся отбирает управление и делает героя светлокожим. Тут экран гаснет, звучит закадровый голос: «Расизм — это не игра. Главное — оставаться человеком».

В комментариях многие отмечают, что посыл ролика правильный, но реализация скорее вызывает улыбку. Впрочем, хватает и оскорбившихся, которые просят «не навязывать им толерантность».

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