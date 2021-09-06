В австралийском зоопарке вот уже год плачет ребенок. Но не стоит волноваться! На самом деле это птица, слишком удачно изображающая недовольного младенца

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Лирохвосты известны тем, что могут изобразить практически что угодно — от звука отбойного молотка до бензопилы или автомобильного гудка. А вот живущий в австралийском зоопарке семилетний лирохвост с характерной кличкой Эхо научился подражать плачу младенца. И у него это получается даже слишком хорошо (что слегка пугает!).

По словам сотрудников зоопарка, Эхо впервые «заплакал» около года назад. Судя по всему, он научился этому у одного из юных посетителей. Но тогда имитация не была настолько правдоподобной. За год лирохвост усовершенствовал свой навык, хотя все это время зоопарк был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Как пояснили представители зоопарка, детский плач — далеко не единственное, чему научился подражать лирохвост. Эхо безупречно изображает звук электродрели и пожарную сирену. Специалисты отмечают, что птица ведет себя нехарактерно для своего вида — обычно лирохвосты не пытаются подражать человеческим звукам.

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