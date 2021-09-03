Видите эти красивые, словно из мрамора, украшения? Их сделали Recycle object совместно с «Медузой». И они выполнены из переработанного пластика!

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Для мерча «Медузы» мы хотели выбрать компании, которые производят не только удобные и красивые вещи, но и заботятся о природе. Поэтому когда московский бренд Recycle object предложил нам сотрудничество, мы очень обрадовались — они делают невероятные украшения и аксессуары из перерабатываемых материалов. В поддержку «Медузы» выпущен черный брелок и кулон с нашим логотипом!

Брелок выглядит так, будто его старательно вытачивали из куска мрамора. Но на самом деле он сделан из переработанного пластика, оставшегося после 3D-печати. Для производства модели пластик измельчили в крошку и положили под пресс при определенной температуре. На брелке могут быть неровности и вмятины — из-за технологии производства, но она же позволяет создать уникальный дизайн для каждого изделия.

Recycle object также выпустил белый кулон с логотипом «Медузы». Он сделан по такой же технологии, что и брелок, — пластик измельчили и спрессовали. Но кулон продается вместе с длиной шариковой цепочкой из стали. Выглядит очень эффектно. Если украшения вам (вдруг!) разонравятся, их можно сдать в Recycle object для повторной переработки!

Самое главное: 40% (!!!) от продаж каждого изделия Recycle object перечислят «Медузе». Спасибо, друзья 🖤

Основательница Recycle object Полина Черповицкая училась на архитектора, но по специальности не работала, а пять лет делала сувениры для музеев. По ее словам, архитектура — это что-то долгое и не реализуемое, а делать красивые вещи хотелось быстро, чтобы сразу был виден результат. Полину расстраивало, что сувениры производили из обычного пластика. Конечно, она пыталась сделать их более экологичными, но в мастерской перерабатывать акрил очень сложно и вредно.

В 2020 году, когда весь мир замер из-за коронавируса и работа музеев тоже остановилась, Черповицкая поняла — надо учиться чему-то новому (как и многие из нас на карантине!) Тут она и вспомнила про давнее желание производить украшения, причем из переработанного пластика.

Сейчас Recycle object делают подвески, сережки, кольца, браслеты — и все из пластика, оставшегося после 3D-печати. Пластик также используют повторно. В команде уже 9 человек — они разрабатывают визуальные образы, отвечают за производство, обрабатывают заказы и занимаются продажами. Почти со всеми Полина познакомилась через инстаграм или общих друзей.

Полина признается, что иногда люди покупают украшения, не зная, что они сделаны из переработанного пластика. Просто видят их в рекламе, а когда получают посылку, читают вкладыши. «Надеемся, что так меняется их восприятие, и приходит осознание того, что такая проблема существует», — говорит Черповицкая. Мы тоже надеемся, что со временем катастрофической проблеме мусора будет уделяться больше внимания и все больше вещей будут сделаны из переработанных материалов (как наш брелок и подвеска!)

Полина Черповицкая, основательница Recycle object

Мне было очень приятно, что «Медуза» откликнулась на наше предложение. Я сама частый гость вашего сайта. Очень страшно, что такие безобидные информационные проекты могут попасть под санкции. Мне нравится, что в этом проекте мы помогаем тем, кто оказался в беде. И еще мы привлекаем внимание к проблемам экологии и продлеваем жизнь пластика. Как-будто это две скрытые проблемы, которые выходят на поверхность благодаря этому мерчу. Очень-очень важно, чтобы мне нравилось все то, что мы делаем. Особенно, если это будет у нас на сайте. В работе с «Медузой» мы тоже долго искали образ, который бы казался нетривиальным и не был похож на наше сотое украшение. Мне кажется, получилось.

Полина сама носит брелок, выпущенный в коллаборации с «Медузой». И открывает его секрет — на самом деле, логотип на поверхности не виден. Он проявляется только тогда, когда на него попадает свет. Также и «Медуза» обращает внимание на проблемы, подсвечивая и делая их видимыми 🖤

Покупайте мерч и поддерживайте нашу работу!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото Полины Череповицкой: Александра Беркович