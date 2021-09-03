Крыса из Нидерландов выбилась в люди: сыграла на мини-гармошке, прославилась в тиктоке и выпустила хитовый трек

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Крыса из Нидерландов по кличке Мистер Билк сыграла на ма-а-аленькой губной гармошке — и при помощи хозяев записала хит, под которой теперь танцуют в тиктоке (кроме того, доработанную версию трека уже можно послушать в Spotify). Но обо всем по порядку!

Одному из хозяев Мистера Билка на день рождения подарили мини-гармошку, тогда-то ему и пришло в голову устроить концерт с участием крысы. Он намазал гармошку медом. Билк, разумеется, не отказался — и пока слизывал угощение наиграл прилипчивую мелодию. Тикток с его выступлением за неделю посмотрели более четырех миллионов раз.

Тиктоки могут какое-то время грузиться. Не переживайте!

ratscratch

Однако на этом хозяева Мистера Билка не остановились — они доработали его музыку, добавив к гармошке клавишные и драм-партию. Вот, послушайте (прямо сейчас!).

Ну или можно посмотреть, как Билку помогали с доработкой его трека. Крыса поступила мудро — и просто отдыхала, пока люди делали за нее всю работу.

ratscratch

У Билка тут же появились фанаты. Некоторые даже записали ремикс на крысиную песню. В свою очередь хозяева Мистера Билка записали видео, в котором животное слушает обновленную версию трека. Ему нравится!

ratscratch

Ждем от Билка альбом — с ним-то он уж точно попадет в нашу подборку лучших музыкальных релизов недели.

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