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У любого уважающего себя австралийца должна быть доска для серфинга — если она есть, значит, австралиец не пропадет. К примеру, в штате Новый Южный Уэльс, недалеко от небольшого города Брансуик-Хедс, спешивший куда-то мужчина устроил заплыв на серфе, чтобы сэкономить время в дороге. Что в этом необычного, спросите вы? Ну, допустим, то, что мужчина сплавлялся по РЕКЕ. Впрочем, его это ничуть не смутило — помимо доски австралиец взял с собой разноцветный зонт, его он использовал как парус. Очевидцы сняли австралийца на видео: как он неторопливо скользит по водной глади, обгоняя людей в каяках. Просто 👏👏👏

ViralHog

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