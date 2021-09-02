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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер комедийного боевика Роусона Маршалла Тербера («Мы — Миллеры») «Красное уведомление». Главные роли исполнили Дэдпул, Черный Адам и Чудо-женщина… В смысле Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Галь Гадот.

Трейлер на русском

Netflix Russia

На английском

Netflix

По сюжету, специальный агент ФБР (Джонсон) объединяется с особо опасным грабителем (Рейнольдс), чтобы поймать героиню Галь Гадот, похитившую ценный предмет искусства. Герои идут по следу и даже попадают в российскую тюрьму, где — сейчас без шуток! — им приходится драться с бойцами ОМОН.

«Красное уведомление» выйдет на Netflix 12 ноября.

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