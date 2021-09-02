«Приятель, этот последний танец для тебя» В Англии прахом фаната Тиесто выстрелили из конфетти-пушки во время концерта

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Братья из Англии Райан и Лиам Миллены с рук купили билет на фестиваль электронной музыки Creamfields, а вместе с ним получили трогательное письмо и небольшую щепотку праха в пакете. Оказалось, предыдущий владелец билета — Стюарт Митчелл из Норфолка — покончил с собой в июле этого года. Его семья продала билет, чтобы покрыть расходы на похороны.

В письме отец Митчелла просил Милленов развеять прах сына где-нибудь рядом с местом проведения фестиваля, чтобы сын смог посетить его в последний раз. Миллены согласились, но решили на этом не останавливаться.

На концерт братья взяли с собой баннер с фотографией Митчелла и его трехлетнего сына и подписью: «Приятель, этот последний танец для тебя». Изначально Миллены хотели просто сделать пару снимков с этим плакатом во время концерта, но потом обратились к организаторам в надежде, что им разрешат показать плакат на сцене.

Каково же было их удивление, когда организаторы в ответ предложили выстрелить прахом погибшего из конфетти-пушки во время выступления популярного нидерландского диджея Тиесто. Так и поступили (и баннер со сцены тоже показали).

Выступление Тиесто на Creamfields Matt Durnall

На этом хорошие новости не закончились: выяснилось, что Стюарт Митчелл был большим фанатом Тиесто, а его трек «Adagio for Strings» играл на похоронах британца. Родители и близкие Митчелла отблагодарили отзывчивых братьев и заявили, что их доброта помогла облегчить боль от утраты.

Кроме того, мать Митчелла вместе с братьями Милленами запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств в пользу фонда, который занимается предотвращением суицидов среди молодежи. Уже собрано более 1200 фунтов стерлингов (около 120 тысяч рублей).

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