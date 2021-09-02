Лавров оказался в самом патриотическом месте России. Специально для него тысячи людей танцевали под песню «Вперед, Россия» и кричали, что они команда Путина

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Министр иностранных дел Сергей Лавров посетил в Екатеринбурге патриотический флешмоб уральской компании «Сима-ленд». Кроме него на мероприятии присутствовали бизнесмен Андрей Симановский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Для флешмоба в одном помещении собралось более пяти тысяч человек в футболках и кепках бренда Putin Team. Они синхронно качали руками, хлопали в ладоши и танцевали под песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Кроме того, сотрудники «Сима-ленда» по просьбе Симановского кричали «Мы — „Единая Россия“» и «Мы — команда Путина».

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Лавров остался доволен и отметил, что с такими компаниями, как «Сима-ленд», Россия обречена на «самостоятельность». «А если нас не будут выводить из себя, то у нас будет неуклонно расти экономика», — добавил министр.

Лавров отдельно отметил старания женской части коллектива:

Я обратил внимание, что девушки на сцене задавали темп. Один вопрос: почему одни девушки? Должно быть, как говорят наши западные партнеры, гендерное равенство. Но все равно женщина в российской традиции всегда будет самой уважаемой.

Как отмечает TJournal, в январе 2021 года работники «Сима-ленда» выпустили клип в поддержку Владимира Путина. Тогда сотрудники компании кричали «Путин — наш президент! Владимир Владимирович, мы с вами» и маршировали под Газманова и песню «Нас бьют — мы летаем» Наргиз Закировой.

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Сотрудники «Сима-ленда» выстраиваются в гигантскую надпись «Путин наш президент».

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