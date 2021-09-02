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Всего два дня назад закончился фестиваль «Агенты лета», в котором известные музыканты выступали в поддержку «Медузы» и других изданий, признанных СМИ—«иноагентами». Но уже, видимо, можно говорить о самоорганизовавшихся «Агентах осени» — уличных художниках, рисующих граффити на все ту же тему.

К примеру, вот работа Сергея Овсейкина в Екатеринбурге, сделанная в рамках фестиваля «Карт-бланш». Ее можно найти в районе архитектурного комплекса под названием Городок чекистов. На рисунке мужчина распахивает куртку, скрывающую «иноагентов»: «Медузу» и .

Или вот «Itʼs ok» — новое граффити арт-группы «Явь», сделанное во дворе дома № 50 на 9 линии Васильевского острова и нарисованное без согласования с властями. Сюжет, опять же, уж очень знакомый: молодой человек читает пустую газету, а его открытый ноутбук отображает пустоту, сопровождающуюся ДАННЫМ СООБЩЕНИЕМ (МАТЕРИАЛОМ).

«„Itʼs ok“ — работа о наших сегодняшних реалиях, — пояснила участница „Яви“ Анастасия Владычкина. — Где каждый день что-то запрещают, однако человека это не беспокоит, окружающие его вещи постепенно попадают под запреты, но ему все окей. Этот стрит-арт точно уничтожат, скорее всего, в ближайшие пару часов, если еще не уничтожили».

Нам такое положение дел точно не окей. 1 сентября мы запустили следующий этап краудфандинговой кампании с лозунгом «„Медуза“, я с тобой». Это объединяющий слоган, который не дает забыть, что, пусть зима близко, наши читатели нас поддерживают, а мы, в свою очередь, поддерживаем их и призываем ничего не бояться. Так вот, такие граффити — отличный способ заявить: «„Медуза“, я с тобой». Спасибо ❤️

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Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой