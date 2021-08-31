«Не проверил, забыл» В Сахалинской области депутат поздравил работницу завода конвертом с нулем рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На праздновании дня шахтера в Горнозаводске депутат сахалинской областной Думы Игорь Янчук наградил сотрудницу завода «Горняк» по имени Ульяна пустым конвертом. Об этом рассказал сам Янчук в инстаграме. Оказалось, депутат не проверил наличие денег в подарке и на сцене вручил ей пустой конверт. О том, что денег там не было, Янчук узнал от другого депутата.

«Когда мы кладем этот денежный подарок, там несколько тысяч рублей, сдаем его в бухгалтерию, а потом деньги нам возвращают, — пояснил Янчук. — Я не проверил, забыл. Все как положили мне в пакет, я так и поздравил. А вечером мне местный депутат [звонит], смеется и говорит: „Игорь Иванович, конверт пустой“. Я тут же созвонился с Ульяной и перевел ей деньги на карту».

По словам Янчука, девушка не осталась в обиде на забывчивого депутата. «На бензин хватит до Южно-Сахалинска, — отшутился Янчук. — Посмеялись с ней, что и туда, и обратно хватит. Это просто смешно получилось. Хорошо, что у людей с юмором все нормально».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег