«Переволновался. Не смогу» Кандидат в депутаты от «Справедливой России — За правду» сбежал с теледебатов
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Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко из Симферополя принял участие в дебатах, проходивших в прямом эфире керченского телеканала. Северненко принялся рассказывать о России и ее богатствах, но по ходу монолога передумал выступать и попросил немедленно прекратить дебаты.
«Честно, я прошу прощения…» — извинился Северненко, на что ведущая напомнила, что у него, вообще-то, есть еще четыре с половиной минуты. Политик повторно отказался: «Можно я [пойду]? Честно, переволновался. Не смогу [продолжить]». Журналистка настаивала и предлагала закончить монолог. Уговоры не помогли, Северненко перешел на умоляющий шепот: «Можно остановить эфир?».
Ведущая поблагодарила политика (который, к слову, баллотируется не впервые) за выступление и еще раз назвала зрителям его имя. Тогда Северненко, не дожидаясь, пока она закончит, покинул сцену, недовольно мотая головой.