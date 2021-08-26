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Музыкальный марафон «Агенты лета» еще не завершен! Ежедневно по будням с 1 июня по 31 августа на сайте «Медузы» — премьеры, специальные выступления и обращения артистов, которым небезразлична судьба независимых СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

Еще один заокеанский гость нашего марафона — знаменитый гитарист из Нью-Йорка Гэри Лукас. Он был участником The Magic Band Капитана Бифхарта, сочинял песни в соавторстве с Джеффом Бакли и Джоан Осборн, выступал с Ником Кейвом, Лу Ридом, Джоном Кейлом, Патти Смит, Крисом Корнеллом и многими-многими другими прославленными исполнителями.

Для «Агентов лета» Гэри Лукас записал виртуозный акустический мини-концерт (со сменой гитар!), а также поделился редким треком своей группы Gods and Monsters.

Гэри Лукас

Привет! Это Гэри Лукас из Вест-Виллидж в Нью-Йорке, и я здесь, чтобы сыграть пару песен для «Медузы». Парни, я восхищаюсь вашей работой. Я также хочу поблагодарить моего давнего друга Сашу Чепарухина, который организовал этот летний онлайн-фестиваль.

У меня есть еще один специальный презент для вас — это неизданный трек моей группы Gods and Monsters, которую Саша привозил с концертами в Москву и Санкт-Петербург несколько лет назад. Это студийная запись при участии Билли Фикки на ударных, Эрни Брукса на басу, Джейсона Кендлера на саксофоне и меня. Она называется «Dance of Destiny».

Давайте надеяться, что все будет идти в правильном направлении.

Также моя поддержка Алексею Навальному!

Meduza

Gods and Monsters «Dance of Destiny»

Meduza

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