Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Глава Саяногорска Михаил Валов записал обращение к горожанам из муниципальной бани «Енисей». Во время монолога мэр потел и стегал себя веником. Таким образом он хочет спасти любимую баню, находящуюся на грани закрытия из-за коронавируса.

Есть вероятность, что Валов записывал обращение голым и просто попросил снимать себя выше линии талии. По крайней мере, на фотографиях из той же бани Валов прикрывается одним лишь веником.

Мэр выложил обращение у себя в фейсбуке вот с такой подписью:

«Уважаемые саяногорцы! Приглашаю вас в нашу городскую муниципальную баню „Енисей“. Баня работает по расписанию. Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего шестимесячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета — запрещено. Поэтому все зависит от самих любителей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе — только одна. Сохраним муниципальную баню вместе!»

Кроме того, Валов сменил аватарку в фейсбуке — конечно, на тот самый снимок из бани «Енисей».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег