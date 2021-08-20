Такс-такс-такс, что тут у нас? Татуированный керамический младенец с логотипом «Медузы»! И он может стать вашим ⬇️

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Художница-керамистка из Ростова-на-Дону и основательница бренда «Я домой» Анастасия Луговская запустила онлайн-аукцион в поддержку «Медузы». Лот один, зато какой — это керамический татуированный младенец с нарисованным омоновцем, бабушкой и автозаком со спущенными колесами. В комплекте с младенцем — тряпичная Конституция. Работа называется «Россия для счастливых», экземпляр всего один .

«Я давно читаю „Медузу“ и понимаю важность финансовой помощи независимым СМИ, особенно в нынешних реалиях, — рассказала Луговская „Медузе“. — Именно поэтому мне хотелось сделать что-то большее, чем небольшой донат раз в месяц».

Аукцион начнется 20 августа в 13:00 по Москве . Он пройдет в инстаграме бренда «Я домой»: ставки можно сделать в комментариях под постом с фотографиями младенца. Стартовая цена — 1 рубль, фиксированного шага нет. Сам аукцион будет идти до 22:30. Все деньги, вырученные от продажи пупса, художница отправит «Медузе».

Что это за керамический младенец — и как его создавали

Анастасия Луговская

Я расписываю свою керамику ангобами — специальными красками для керамики, пока изделие еще хрупкое. После этого оно проходит три обжига в печи, а также покрывается настоящим жидким золотом. Сейчас я работаю дома, но к концу месяца планирую переезд в собственную мастерскую.

Младенец, пупс — как начало жизни, как просто ребенок. Ребенок, который рождается в России и тем самым уже впитывает в себя особенности культуры. Россия — многогранная страна, со своими плюсами и минусами, именно поэтому татуировки, немного напоминающие тюремные наколки, граничат с фразами про уверенность в том, что Россия для счастливых. Роспись, напоминающая гжель —также отсылка к «русскости».

На животе младенца, которого я сделала, бабушка, обнимающая раздосадованного омоновца. Это про единство, прощение и про то, что совсем недавно эти люди были по разные стороны баррикад, но все наконец изменилось. На спине — дети, играющие рядом с автозаком. У автозака спущены колеса: тем самым я хотела показать, что он больше не нужен, и максимум, для чего он пригоден — это развлечение для детей. Автозак больше не воспринимается негативно, он не страшит и не пугает. Пришло время, когда он просто часть детской игры — ни для чего другого он не нужен.

Конституция на скоросшивателе — про то, что туда в любой момент можно добавить нужный лист. Порой кажется возможным, что в какой-то момент и саму Конституцию признают незаконной — именно поэтому там надпись, которую сейчас вынуждены писать все «иноагенты».

Как итог: пупс и Конституция — это такой симбиоз настоящего и теоретически возможного будущего. Будущего, в которое очень хочется верить.

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