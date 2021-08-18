Хабаровская газета «Приамурье» вышла на тарабарщине из-за сбитой кодировки. Уже не первый раз. А может, и не последний!

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Спокойно, мы сейчас все объясним!

Для начала представьте, что читаете «Медузу» ТОЛЬКО так и ТОЛЬКО в таком формате. С какими-то дикими символами, из которых ничего неясно. Все наши новости, шапито, репортажи и расследования. Тарабарщина, одним словом. Опыт 0/10, не рекомендуем. С другой стороны, если вы преданный читатель хабаровской общественно-политической газеты «Приамурье», то вам, скорее всего, тексты из кракозябр даже понравятся — а может, и вовсе покажутся знакомыми (или понятными!).

Как сообщает красноярский телеграм-канал «Борус», редакция «Приамурья» регулярно выпускает газеты с тарабарщиной. Материалы кем-то написаны, сверстаны. Вот только изданы на тарабарщине, видимо, из-за сбитой кодировки. Полюбуйтесь!

Тираж «Приамурья» — почти три тысячи экземпляров. Деньги на газету выделяют из регионального бюджета.

Ну что тут сказать…

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