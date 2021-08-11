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шапито

«За качественный контент» Кадыров получил премию в 45 тысяч рублей как «лучший мобильный репортер». Он снимал попугая у себя в саду…

Источник: ГТРК "Грозный"
Денис Тырин / AP / Scanpix / LETA

Глава Чечни Рамзан Кадыров победил в конкурсе мобильных репортеров, организованном ЧГТРК «Грозный». Его наградят премией в 45 тысяч рублей за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе». Об этом объявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Кадыров добился этого невероятного успеха благодаря репортажам из «труднодоступных мест», снятым в «экстремальных условиях». Но и это еще не все. Кадыров, особо отмечает ЧГТРК «Грозный», «также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду». Под живностью имеется в виду попугай главы Чечни. Хм-м-м…

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