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Александр Овчинников / ТАСС

А помните этот знаменитый сталинский рокфор? Нет? И мы не помним. Зато помнит режиссер Андрей Кончаловский. Помнит — и в красках описывает у себя в фейсбуке.

М-м-м, захотелось! Вообще, конечно, Кончаловский и правда может помнить «хороший рокфор сталинских времен». Только в СССР он был мало кому доступен. Но вот, к примеру, цитата из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года. Правда, рокфор там рекомендуют не к кофе, а к пиву.

Хорошо созревший рокфор — вкуснейший из сыров, в нем до 65–70% растворимого белка, он способствует пищеварению и повышает аппетит.

К мягким деликатесным, острым сырам нужна привычка. Вкус и привычка к новому продукту создаются не сразу, а воспитываются постепенно. В этой связи стоит, пожалуй, напомнить читателям, что нет человека, которому сразу понравились бы соленые маслины. Однако, попробовав их раз-другой, привыкают к горько-соленому вкусу маслин, и они начинают нравиться.

То же надо сказать и о мягких и деликатесных сырах, о таких, как рокфор, дорогобужский, смоленский, медынский. Это — хорошие, очень вкусные сыры и к ним стоит привыкнуть. Кстати заметим, что они очень хороши к пиву.

Тем не менее цитата Кончаловского про роскошный сталинский рокфор многих (мягко скажем) удивила. И что тут началось!

Ну и главный вопрос:

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