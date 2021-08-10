Россия примет участие в чемпионате мира по обниманию деревьев. В прошлом году мы уже завоевали там одно золото. В этом должны два!

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Олимпиада в Токио закончилась, но расслабляться еще не время — впереди чемпионат мира по обниманию деревьев — 2021. Соревнования пройдут в Лапландии уже во второй раз.

Чемпионат условно разделен на два этапа. В первом могут поучаствовать местные жители — все-таки ковид пока никто не отменял. Им за восемь минут нужно будет обнять как можно больше деревьев. При этом по правилам объятья должны длиться не меньше пяти секунд. Качество объятий оценит специальное жюри. Во втором этапе могут участвовать вообще все — достаточно прислать фото или видео с обнятыми деревьями и двумя хэштегами #TreeHugging2021 и #HaliPuu.

На странице чемпионата указано, что в 2021 году в чемпионате участвуют представители России, Украины, Испании, США и других стран. В прошлом году в офлайн-соревнованиях победила Стефания из Италии, а первый приз в онлайн-чемпионате достался Ирине из Москвы. Она выиграла поездку в Лапландию.

Второй чемпионат по объятиям с деревьями пройдет уже 21 августа. За ним можно следить в том числе и на ютьюбе. В общем, вы знаете, что делать. Болеем за Россию! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Тем более у нас, кажется, есть секретное оружие — Сергей Безруков.

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