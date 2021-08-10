Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Администраторы одной из крупнейших групп о фигурном катании в ВК запретили подписчикам выражать эмоции, отличные от одобрения и восторга. На это обратил внимание обозреватель vc.ru Евгений Делюкин. Пост появился на следующий день после того, как соцсеть ввела реакции — то есть возможность помимо обычного лайка поставить эмодзи со смехом, удивлением, обожанием, грустью или злостью.

Пост с запретом и наказанием за «непозитивные реакции» появился в группе «Фигурное катание России» 10 августа. Приводим этот шедевральный текст полностью (авторская орфография сохранена):

«В связи с введением в vk реакций на посты через кнопку „Нравится“ в группе объявляется запрет непозитивных реакций. К постам разрешаются только реакции обычного лайка и восторга. За любую другую реакцию подписчиков к постам — бан на неделю с предложением удалить свой лайк с непозитивной реакцией — через отмену этого лайка под постом нажатием кнопки „Нравится“. Если лайк со своей непозитивной реакцией будет удален подписчиком — бан снимается. Если лайк с непозитивной реакцией не будет удален подписчиком — может быть применен бан навсегда. При непозитивных реакциях неподписчиков, а также при многократных непозитивных реакциях — бан сразу навсегда. Администрация группы также надеется на появление возможности вообще отключать реакции к постам в сообществах. В таком случае функция реакций в группе будет отключена».

Позже пост удалили, а потом заново опубликовали. И опять удалили…

Полуофициальный паблик о нововведениях в ВК пошел еще дальше и переделал текст «Фигурного катания России» в ироничную копипасту с угрозами перевести все в «Мой мир».

Обновление. После публикации «Медузы» администраторы «Фигурного катания России» отменили баны за непозитивные реакции. Ура!

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото в анонсе: «ВКонтакте»