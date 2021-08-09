Кукушка-подорожник попыталась разрушить брак двух техасцев. В ход шли жуки и приватные танцы

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В Техасе самец кукушки-подорожника (да-да, той самой птицы, что доводила хитрого койота из мультфильмов Warner Bros.) попытался увести чужую жену. Дважды! Супруги-фермеры кормили скот, когда к ним вдруг пожаловала птица. Подорожник увидел женщину и решил, что это любовь всей его жизни. Сперва он таскал ей жуков и других насекомых. Потом пустил в ход брачные танцы. Не сработало. Снова притащил жуков. И снова не сработало. Подорожник еще раз станцевал для чужой жены и, поняв, что в его ухаживаниях не заинтересованы, улетел восвояси. По крайней мере, он попытался!

ViralHog

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