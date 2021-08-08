Вы думаете это морковка подорожала? Ха! В Новокузнецке за билет на автобус придется выложить три… нет, уже 20 миллионов рублей 😳 (Спокойно: возможно, скоро айтишники вернутся на работу и все починят)

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C 6 августа Новокузнецк официально стал городом с самым роскошным общественным транспортом в мире. По крайней мере, об этом говорит цена билета на автобус, которую пришлось заплатить местной жительнице, решившей добраться от улицы Веры Соломиной до улицы Шолохова. За примерно 19 километров пути — немаленькое расстояние для Новокузнецка — с нее сняли еще более немаленькую сумму: 19 538 985 рублей и еще 73 копейки. О сумме списания пассажирка узнала из приложения, ее транспортная карта оказалась сразу же заблокирована.

Несколькими часами ранее, но тоже 6 августа, другому жителю Новокузнецка удалось проехать на автобусе со значительной скидкой — всего за три с небольшим миллиона рублей. Судя по скриншотам транспортного приложения, буквально за день до этого тот же пассажир передвигался несколько дешевле — по 11 рублей за поездку. Но это было 5 августа.

В местной транспортной администрации о новых ценах на билеты узнали от самих пассажиров, но возможностью быстро поправить бюджет города пока решили не пользоваться. Необычные списания там объяснили обновлением программного обеспечения системы валидации билетов. Когда регрессивные обновления планируется откатить, в администрации не признались, ограничившись пока лишь призывом к жителям оплачивать билеты по-старому: наличными или банковскими картами.

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