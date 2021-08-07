Летучая мышь добралась из Лондона до деревни в Псковской области, но попала в лапы кота. Трагическое шапито 😿

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Лесной нетопырь Rudmer Zwerve / Shutterstock

Предупредим сразу — это очень грустная история, даже трагическая. Таким обычно в рубрике «Шапито» не место, но мы просто не можем ее не написать.

BBC News 7 августа рассказала о летучей мыши, а точнее лесном нетопыре (Pipistrellus nathusii), который жил в Лондоне, но, видимо, решил посмотреть мир.

Нетопырь, вес которого всего лишь 8 грамм, преодолел более 2000 километров, почти установив рекорд дальности полета для этого вида, добрался до деревни Мольгино в Псковской области и, возможно, отправился бы дальше путешествовать по России к Тихому океану, но тут на его пути встретился большой русский кот (или кошка, подробности неизвестны).

Раненую летучую мышь, на лапке которой было кольцо с надписью «Лондонский зоопарк», обнаружила жительница Мольгино Светлана Лапина. Нетопыря передали специалистам, но спасти мышь, увы, не удалось.

О произошедшем сообщили в британский Фонд охраны летучих мышей, который и поделился новостью с BBC News. Представитель фонда Лиза Уорледж заявила, что история нетопыря, долетевшего из Лондона до Мольгино, позволяет больше узнать о маршрутах миграции летучих мышей, живущих в Великобритании. Любознательный нетопырь точно погиб не напрасно, но все равно его очень, очень жаль.

Бонус

Российские СМИ тоже не могли пройти мимо трагической истории летучей мыши из Лондона. Вот лишь некоторые заголовки.

Если вы уже плачете, знайте, мы плачем вместе с вами (и немножко гордимся псковскими котами).