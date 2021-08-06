Можно вечно смотреть на три вещи. Одна из них — то, как в реку сбрасывают 70 тысяч резиновых уток
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В Чикаго около 70 тысяч резиновых уток сбросили в реку с моста — для этого понадобился целый грузовик! Но это не акт вандализма, а гонка, организованная некоммерческой благотворительной организацией Special Olympics Illinois. Она проводит занятия и соревнования для спортсменов с особенностями умственного развития.
Участников регистрировали в гонке за пять долларов (в стоимость входила резиновая утка). Победитель получил автомобиль, а занявшие второе и третьи места — поездку в Мексику и еще по 200 долларов. Благодаря утиной гонке Special Olympics Illinois удалось собрать более 300 тысяч долларов. Эти деньги пойдут на благотворительность.