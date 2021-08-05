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Chris Pizzello / Invision / AP / Scanpix / LETA

Актер Сет Роген вот уже несколько дней пытается убедить своих подписчиков в том, что его не похитили. Выходит так себе! Началось все с тиктока пользователя под ником ChrisCanBeFunny. Он записал песню, в которой предположил, что Рогена похитил фанат, увлекающийся керамикой.

«Кто-то вообще недавно видел Сета Рогена?» — поет тиктокер. Дело в том, что актер почти перестал выкладывать селфи в соцсетях и в основном постит вазы и горшки, которые якобы сделал сам (Роген и его жена и правда переделали гараж под гончарную мастерскую).

Тикток с теорией о похищении Рогена разошелся по соцсетям, включая инстаграм и твиттер. В конце концов его увидел сам актер. «Очень смешное видео, но там все неправда! Меня не похитили! И это не похититель пишет с аккаунта Сета! Даю слово!» — написал Роген. Других доказательств актер не предоставил, поэтому фанаты конечно же ему не поверили.

К слову, вазы у него (или его похитителя) получаются действительно красивые, похожие на пасхальные куличи. Смотрите сами:

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