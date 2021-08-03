Amazon выпустила умный дозатор мыла. За 55 долларов он будет рассказывать анекдоты, пока вы моете руки

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Компания Amazon продолжает попытки сделать умные дома еще умнее — даже там, где это не то чтобы требуется. Поэтому встречайте: умный (даже не так, УМНЕЙШИЙ) дозатор мыла из всех, что вы когда-либо видели. Всего за 55 долларов!

Казалось бы, зачем вообще оснащать чипами устройство, чья единственная задача — выдавливать мыло? Иногда побольше, иногда поменьше. Хороший вопрос! Да и что вообще значит фраза «умный дозатор мыла»? Разберем по порядку.

Во-первых, устройство Amazon оснащено LED-экраном, который отсчитывает 20 секунд. Именно столько ВОЗ рекомендует мыть руки, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Ладно, вот это даже полезно! Идем дальше.

Во-вторых, благодаря встроенному модулю Wi-Fi (да…) дозатор подключается к умным колонкам Amazon. И вот начинается то, ради чего все и затевалось: дозатор автоматически проигрывает песни и рассказывает шутки, пока вы моете руки. Иначе будет слишком скучно, считают в компании. Кстати, чтобы все это работало, дозатор нужно заряжать — как минимум раз в три месяца.

Спасибо, дорогой Amazon! Будущее уже наступило.

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