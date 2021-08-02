Механик из Краснодара оснастил «шестерку» двумя огнеметами. 🔥 Сравнения с «Безумным Максом» через 3, 2, 1…

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Блогер и автомеханик из Краснодара Ваган Микаелян живет в 3021 году — когда мир уже превратился в пустоши из «Безумного Макса» и всем приходится воевать за еду, воду и топливо. Штош, судя по всему, у Микаеляна неплохие шансы на выживание: хотя бы потому что механик оснастил старую «шестерку» двумя огнеметами и провел первые тесты.

ВАЗ-2106 справился с задачей лучше, чем можно было себе представить (то есть не оплавился и не взорвался). Правда, ради этого улучшения Микаелян пожертвовал фарами. С другой стороны, зачем они вообще нужны, когда автомобиль изрыгает пламя…

В целом есть ощущение, что механик явно что-то знает, но никому не говорит.

До этого Микаелян создал «Приору»-паука…

… и «Приору» с колесами-снежинками.

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