Морской биолог обнаружил настоящих Патрика и Губку Боба. Спойлер: скорее всего, один из них попытается съесть другого…

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Landmark Media / Alamy / Vida Press

Морской биолог Кристофер Ма обычно крайне сдержан в сравнениях — все-таки речь идет о науке, а не о кликбейте. Но тут не выдержал даже он: еще бы, ведь Ма обнаружил морскую губку и звезду, которые ну о-о-очень похожи на Губку Боба и его друга Патрика из мультфильмов Nickelodeon. Совпало все, в том числе форма и цвет!

Существ сняли при помощи подводного аппарата, управляемого дистанционно, который установлен на исследовательском судне «Океанос Эксплорер». Снимок сделан в Атлантическом океане на глубине 1885 метров, примерно в 300 километрах от Нью-Йорка. Ма был поражен сходством: дело в том, что губки рода Hertwigia обычно не имеют прямоугольную форму, да и желтый цвет встречается достаточно редко. При этом в цвете и форме морской звезды Chondraster наоборот, нет ничего необычного. Хотя совпадение с Патриком все равно кажется удивительным.

В разговоре с журналистами Ма пожаловался, что обычно биологи объявляют Губкой Бобом и Патриком что-то такое, что даже близко не похоже на оригинальных персонажей мультфильмов. И делают это просто для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Впрочем, финал истории может кого-то расстроить — почти наверняка морская звезда попытается съесть губку. Простите за испорченное настроение, наверное, этого можно было уже и не писать, но мы не можем игнорировать правду жизни. Журналистика факта…

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег