Перейти к материалам

Стань агентом лета!

шапито

Довольна ли ваша кошка жизнью? Хороший вопрос! Но теперь при помощи приложения можно хотя бы узнать, не испытывает ли она боли

Источник: Reuters
Todd Korol / Reuters / Scanpix / LETA

Канадская компания Sylvester выпустила приложение Tably — при помощи камеры телефона или планшета оно сможет определить эмоциональное состояние вашей кошки. Конечно, все это работает с использованием нейросетей, которые тренировали анализом фотографий с кошками, испытывающими боль.

По наклону головы и ушей, прищуру глаз, напряжению отдельных мышц мордочки, а также расположению усов можно узнать, испытывает ли животное боль — или наоборот довольно жизнью.

Tably работает очень просто: нужно навести камеру на питомца, совместить нарисованную кошачью голову с настоящей и дождаться ответа приложения. Иногда программа работает со сбоями, но количество новых данных в будущем поможет значительно повысить точность результатов.

Пусть кошка испытывает любовь!

Как гладить кошку?

6 карточек

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама