В трейлере новых «Охотников за привидениями» наконец-то во всей красе показали призраков! И пошутили про «Ходячих мертвецов» (хотя на дворе 2021 год)

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Вы не поверите, но «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжение первых двух частей — все еще существуют. И, более того, вроде как действительно выходят 11 ноября 2021 года (хотя до пандемии коронавируса мы должны были посмотреть их еще год назад). По этому случаю Sony Pictures выпустила еще один трейлер. Смотрим!

Трейлер на русском

SonyPicturesRU

На английском

Sony Pictures Canada

Краткий пересказ для тех, кто за год успел все забыть. Это новая картина, снятая Джейсоном Райтманом — сыном режиссера Айвана Райтмана (постановщик первых двух частей киносериала).

Новая лента полностью игнорирует события «Охотниц за привидениями». Старые герои из первых двух фильмов вернутся, включая Билл Мюррея, Сигурни Уивер, Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона. Из пополнения — Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел»), Маккенна Грейс («Одаренная») и Пол Радд (Человек-муравей в киновселенной Marvel).

В центре сюжета — потомки Игона Спенглера, одного из членов оригинальной команды охотников за привидениями. Им помогает сейсмолог в исполнении Пола Радда, расследующий таинственные подземные толчки в маленьком американском городе Саммервилль. Конечно, виной всему — призраки, которых никто не видел вот уже 30 лет.

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